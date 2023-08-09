Futbolseverler, ilk hafta maçlarında hangi hakemin hangi karşılaşmayı yöneteceğini öğrenerek heyecanlarını daha da artırıyorlar. Taraftarlar, takımlarının ilk adımlarını atacağı bu müsabakalarda hakem kararlarının adaletli ve tarafsız olmasını bekliyorlar. İşte Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri...