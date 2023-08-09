Futbolseverler, ilk hafta maçlarında hangi hakemin hangi karşılaşmayı yöneteceğini öğrenerek heyecanlarını daha da artırıyorlar. Taraftarlar, takımlarının ilk adımlarını atacağı bu müsabakalarda hakem kararlarının adaletli ve tarafsız olmasını bekliyorlar. İşte Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri...
İLK HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!
Trendyol Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek
Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan
Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler
Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay
Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan
Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk