PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol Süper Lig ilk hafta maç takvimi! TFF ile 2023 - 2024 Süper Lig maç tarihleri ve hakemleri

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna heyecan katan ilk hafta maçlarının yönetiminde görev alacak hakemler nihayet açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu bilgiler, ligdeki rekabetin ve heyecanın bir adım daha yaklaştığının gösteriyor. Süper Lig'in açılış haftasında, sahada adaleti sağlamak için düdük çalacak olan hakem kadrosu oldukça deneyimli isimlerden oluşuyor. Geçmişte pek çok önemli karşılaşmada görev almış olan bu hakemler, yeni sezonun da hakkaniyet içinde geçmesini sağlamak adına sahada olacaklar. İşte Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 21:28 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 22:02
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol Süper Lig ilk hafta maç takvimi! TFF ile 2023 - 2024 Süper Lig maç tarihleri ve hakemleri

Futbolseverler, ilk hafta maçlarında hangi hakemin hangi karşılaşmayı yöneteceğini öğrenerek heyecanlarını daha da artırıyorlar. Taraftarlar, takımlarının ilk adımlarını atacağı bu müsabakalarda hakem kararlarının adaletli ve tarafsız olmasını bekliyorlar. İşte Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri...

İLK HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

Trendyol Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek

Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan

Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler

Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay

Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan

Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

Fenerbahçe - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen

Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir | Tugay Kaan Numanoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Erkan Özdamar

İlk hafta maçlarının başlama düdüğüyle birlikte, tüm gözler sahalara çevrilecek ve futbolun büyüsü tekrar yaşanmaya başlayacak.

SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI

11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI

18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar
19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe


SON DAKİKA