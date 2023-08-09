Lens Batshuayi’yi transfer etmek için kesenin ağzını açtı! Ancak Fener yönetimi transfere sıcak bakmıyor

Fransız kulübü Lens, Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Lens'in, Belçikalı golcüye yıllık 2 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi. Batshuayi'nin menajerinin, Fransız ekibinin yetkilileriyle görüşmeleri sürerken yıllık ücretlerinde biraz daha artış istediği kaydedildi. Batshuayi cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın Belçikalı forvet hakkında farklı düşünceleri var. Teknik patron İsmail Kartal Batshuayi'nin kesinlikle takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Fener yönetiminin de şu aşamada Batshuayi'nin transferine pek sıcak bakmıyor. Ancak Fransız kulübünün teklifinin artması durumunda F.Bahçe'nin tavrının değişebileceği de gelen haberler arasında.

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