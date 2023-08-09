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Kanarya Leicester City'nin yıldızına kancayı taktı! Wilfred Ndidi'ye resmi teklif sunuldu

Ön libero mevkine 1. sınıf futbolcu arayan Fenerbahçe, Leicester City’nin Nijeryalı 6 numarası Wilfred Ndidi için teklifini İngiliz kulübüne yaptı. Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro+bonus teklifi yapıldı. Pazarlıklar devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Kanarya Leicester City’nin yıldızına kancayı taktı! Wilfred Ndidi’ye resmi teklif sunuldu

Transfer sezonu sona ermeden kadrosunu takviye etme yönünde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer yapılmak istenen bölgelerden biri de 6 numara mevkisi olarak öne çıkıyor.

Sarı- Lacivertliler, İngiltere'de Leicester City forması giyen Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi'nin transferi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı futbolcu ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ndidi, güçlü bir kadro kuran ve Avrupa'da başarı hedefleyen F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'den ayrılmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Ndidi için bonservis pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Nijeryalı oyuncu için 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Ndidi'nin bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yobo ve Emenike'den de Sarı-Lacivertli takım hakkında bilgiler aldığı kaydedildi.

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