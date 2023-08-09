Kanarya Leicester City’nin yıldızına kancayı taktı! Wilfred Ndidi’ye resmi teklif sunuldu

Transfer sezonu sona ermeden kadrosunu takviye etme yönünde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer yapılmak istenen bölgelerden biri de 6 numara mevkisi olarak öne çıkıyor. Sarı- Lacivertliler, İngiltere'de Leicester City forması giyen Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi'nin transferi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı futbolcu ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ndidi, güçlü bir kadro kuran ve Avrupa'da başarı hedefleyen F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'den ayrılmak istiyor.