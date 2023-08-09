İtalya liginde 101 gol 52 asist! Dzeko’nun formasını söküp alacak! Fenerbahçe’ye fişek gibi forvet

Luis Muriel'in hücum hattına katacağı enerji ve deneyim, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki hedeflerini şekillendirebilir. Ancak, transferin gerçekleşmesi için Atalanta'nın talep ettiği bonservis bedeli ve oyuncunun gelecek planları da belirleyici olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

JOSHUA KING AYRILABİLİR Luis Muriel, önümüzdeki sezon üç farklı kulvarda yaklaşık 50 maç oynaması beklenen bir performans sergileyecek. Bu, Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı ve 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun yükünü azaltmayı amaçlayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.