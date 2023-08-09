PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, adını gruplara yazdırmak için mücadele ediyor. Aslan'ın maçları kazanarak turlaması ülke puanına olduğu kadar kendi kasasına da destek oluyor. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi gruplarında bekleyen çılgın gelir...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 17:02 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 17:02
Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ile rahat geçerek, Rams Park'ta oynanacak maçta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 15 milyon 64 bin euro ayakbastı parası alacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro...

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro...

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Bununla birlikte Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak.

Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.

Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! YAŞ sonrası iki isim son kez katılıyor... İşte masadaki konular
Oynadığı dizide Atatürk’e sarılan Hazal Kaya pes dedirtti! Disney’in skandalını görmezden geldi... Birce Akalay’dan itiraf!
Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Netanyahu’ya salladı: Bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor
SON DAKİKA