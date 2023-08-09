Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ile rahat geçerek, Rams Park'ta oynanacak maçta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak.
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 15 milyon 64 bin euro ayakbastı parası alacak.
Ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro...
Galatasaray, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak.
Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro...
Bununla birlikte Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak.
Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.
Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.