Galatasaray’a UEFA’dan çılgın gelir!

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana 'yı 3-0 ile rahat geçerek, Rams Park 'ta oynanacak maçta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak.

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 15 milyon 64 bin euro ayakbastı parası alacak.

Ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro...