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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecekler de merak konusu. Yabancı sayısını da indirmek zorunda olan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İşte Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı o isimler...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 15:05 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 15:05
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Son olarak Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferlerinin ardından Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda yer alan isimlere yönelik talipler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

NAZIM SANGARE PENDİK YOLUNDA

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen ve sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Nazım konusunda Pendik'in, Sarı-Lacivertliler'le anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

SERDAR DURSUN'A SAMSUNSPOR İLGİSİ

Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

GUSTAVO VE ARAO SIRADAKİ YOLCULAR

Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16'ya ulaştı.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollar ayrıldı ve Kanarya, bu sayıyı daha da düşürmek istiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, Akşam'ın haberine göre kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Bu doğrultuda eğer sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulmaz ise kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

BATSHUAYI'YE LENS TALİP

Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

11 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Sarı-Kırmızılılar'ın, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Fransız basınında Lyon'dan Ekambi'nin de Kanarya'ya gelmesi halinde Batshuayi'nin gidişinin önünün açılacağı yorumları yapıldı.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu


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