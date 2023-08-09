Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, Akşam'ın haberine göre kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

Bu doğrultuda eğer sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulmaz ise kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

BATSHUAYI'YE LENS TALİP Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.