Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sergio Ramos ile ilk temaslar kuruldu

Galatasaray transferde hız kesmiyor... Sarı-Kırmızılı takım PSG'den ayrıldıktan sonra gelen teklifleri değerlendiren 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos'un menajerliğini yapan mardeşi Rene Ramos ile temasa geçti.

Tecrübeli futbolcunun şartlarını soran yönetimin Ramos için kısa süre içerisnde girişimlere başlaması bekleniyor. İspanyol yıldızın eşi Pilar Rubio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ramos'un Suudi Arabistan ya da ABD yerine daha coşkulu bir ülkede forma giymek istediğini dile getirmişti.

Rubio'nun bu sözleri Galatasaray için transfer ihtimalini artırdı. PSG formasıyla 45 maçta görev alan Ramos, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.