Atina’da futbola kan bulaştı! Hırvat - Yunan çatışmasında 1 ölü, 8 yaralı, 98 gözaltı!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 22 yaşında bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da kan aktı. AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi taraftarlar arasında çatışma çıktı. Bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. Taraftarın bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldüğü iddia ediliyor. AEK Athens'in stadyumunda çıkan kavga sonucunda dört Yunan ve dört Hırvat da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Polis, 98 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Çatışma öncesi 150- 200 D. Zagreb taraftarının stadyuma gittiği bildirildi.

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