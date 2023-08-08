Paredes’te sıcak saatler: Galatasaray Arjantinli yıldız için atağa kalktı!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha Paredes'i yeniden gündemine aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da istediği teklifleri alamayınca ibre yeniden Galatasaray'a döndü.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Tangocu yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdiği ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Cimbom'un PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli futbolcuya ise bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.