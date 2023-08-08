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Paredes’te sıcak saatler: Galatasaray Arjantinli yıldız için atağa kalktı!

Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği Leandro Paredes’in menajeri ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Yıllık 3 milyon Euro teklif edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Paredes’te sıcak saatler: Galatasaray Arjantinli yıldız için atağa kalktı!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha Paredes'i yeniden gündemine aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da istediği teklifleri alamayınca ibre yeniden Galatasaray'a döndü.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Tangocu yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdiği ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Cimbom'un PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli futbolcuya ise bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ SERBEST!
Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta içerisinde Paredes'in menajeri ile masaya oturacağı ve rakamsal konuları yeniden görüşecekleri belirtildi. Fransız devi Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan defansif orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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