Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye bir çalım daha

Galatasaray transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli transferlere imza attı. Alman Ligi takımlarından Leipzig'in sol kanat oyuncusu Angelino'yu kadrosuna katmasıyla takımını daha da güçlendirdi. Aynı zamanda, Fenerbahçe'ye karşı da atak yapan Galatasaray, eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kaparak önemli bir gol atmış oldu. Bu transferle birlikte rekabet kızıştı.

SÜRPRİZ HAMLE! Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Ayrıca dünya futbolunun önemli isimlerinden Zaha'nın transferi de Galatasaray tarafından duyuruldu.