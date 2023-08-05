Ezeli rakiplerin ’Merih Demiral’ mücadelesi: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray teklif verdi

Hareketli bir transfer dönemi yaşayan Galatasaray, hem Trendyol Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Savunma hattına da transfer yapmak için görüşmeler gerçekleştiren Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu yaşadığı sezonun kadrosuna Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakamku, Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Günay Güvenç'i takviye eden Galatasaray'da yeni isimler için de temaslar sürüyor.