Ezeli rakiplerin ’Merih Demiral’ mücadelesi: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray teklif verdi

GASPERINI MERİH'İ DÜŞÜNMÜYOR

Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile bir türlü yıldızı barışmayan milli stoper, mevcut kulübünden ayrılmayı ve yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor. Takvim'in ulaştığı bilgiye göre; Merih Demiral, kariyeriyle ilgili acele bir karar almak istemiyor.

ASLAN KİRALAMAK İSTEDİ AMA...

Savunma hattını Merih Demiral ile güçlendirmeyi düşünen Galatasaray, Atalanta'ya futbolcunun kiralanması için teklif yapma kararı aldı. Ancak; Merih Demiral'ın kariyer planı sebebiyle bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Demiral, öncelikle Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

İtalya ve Avrupa'dan çeşitli takımlardan teklif bekleyen, yakın zamanda Inter'in yolunu tutabileceği iddia edilen futbolcunun istediği teklifi alamaması halinde Galatasaray'ın bu transfer operasyonunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

MERİH'İN SÖZLEŞME DURUMU

25 yaşında ve 1.90 boyundaki Merih Demiral, 1 Temmuz 2022'de Juventus'tan Atalanta'ya gitmişti. Demiral'ın Atalanta Kulübü ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel verilere göre; Demiral'a 20 milyon Euro değer biçiliyor.