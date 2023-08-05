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Ezeli rakiplerin 'Merih Demiral' mücadelesi: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray teklif verdi

Savunmaya takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef milli yıldız Merih Demiral. İlk etapta Atalanta'ya kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürme hedefi nedeniyle beklediği dönüşü alamadı. Inter'in de ilgilendiği Demiral'ın istediği bir teklif alamaması durumunda, Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Milli futbolcu altyapısında forma giydiği Fenerbahçe'nin de, hedef arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 14:28 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 14:28
Ezeli rakiplerin ’Merih Demiral’ mücadelesi: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray teklif verdi

Hareketli bir transfer dönemi yaşayan Galatasaray, hem Trendyol Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Savunma hattına da transfer yapmak için görüşmeler gerçekleştiren Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu yaşadığı sezonun kadrosuna Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakamku, Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Günay Güvenç'i takviye eden Galatasaray'da yeni isimler için de temaslar sürüyor.

STOPERE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR
Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve Avrupa'da da başarı kovalayan Aslan, teknik ekibin talebi doğrultusunda stoper mevkisi için dikkati çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, bu mevki için hemen planını hazırladı.

GÜNDEME SON GELEN İSİM MERİH
Futbol kariyerine İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta'da devam eden ve Fenerbahçe'ye döneceği gündeme gelen Merih Demiral ile ilgili Galatasaray'ın bir girişiminin olduğu ortaya çıktı.

GASPERINI MERİH'İ DÜŞÜNMÜYOR
Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile bir türlü yıldızı barışmayan milli stoper, mevcut kulübünden ayrılmayı ve yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor. Takvim'in ulaştığı bilgiye göre; Merih Demiral, kariyeriyle ilgili acele bir karar almak istemiyor.

ASLAN KİRALAMAK İSTEDİ AMA...
Savunma hattını Merih Demiral ile güçlendirmeyi düşünen Galatasaray, Atalanta'ya futbolcunun kiralanması için teklif yapma kararı aldı. Ancak; Merih Demiral'ın kariyer planı sebebiyle bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Demiral, öncelikle Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR
İtalya ve Avrupa'dan çeşitli takımlardan teklif bekleyen, yakın zamanda Inter'in yolunu tutabileceği iddia edilen futbolcunun istediği teklifi alamaması halinde Galatasaray'ın bu transfer operasyonunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

MERİH'İN SÖZLEŞME DURUMU
25 yaşında ve 1.90 boyundaki Merih Demiral, 1 Temmuz 2022'de Juventus'tan Atalanta'ya gitmişti. Demiral'ın Atalanta Kulübü ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel verilere göre; Demiral'a 20 milyon Euro değer biçiliyor.

MAAŞI NE KADAR?
Geride bıraktığımız sezon Atalanta'da 28 karşılaşmaya çıkan ve 1523 dakika süre alan Merih Demiral, takımına 1 gollük katkı verdi. Demiral'ın Atalanta'daki yıllık kazancının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR
Karamürsel ve Fenerbahçe altyapısında oynadıktan sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve ardından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, kariyerine Atalanta'da devam ediyor.

12 GOLE KATKI YAPTI
Demiral, futbol kariyerinde şu ana kadar 167 maça çıktı ve 7 gol, 5 asist üretti. Öte yandan başarılı stoper, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ise 39 karşılaşmada oynadı ve 2 gole imza attı.

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