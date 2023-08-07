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Paredes Galatasaray'a haber gönderdi! Taraftar ayaklandı: 6 milyon Euro'yu kabul etti...

İstediği teklifleri alamayan Arjantinli orta saha Leandro Paredes, Galatasaray’la görüşmek için haber yolladı. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, PSG’ye 6 milyon Euro bonservis Paredes’e de bonuslarla 3 milyon Euroö demeyi planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Paredes Galatasaray’a haber gönderdi! Taraftar ayaklandı: 6 milyon Euro’yu kabul etti...

Avrupa liglerinden istediği teklifleri alamayan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arjantinli yıldız Paredes, Sarı-Kırmızılılar'a haber gönderdi. 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın yeni bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, PSG'ye 6 milyon Euro civarında bir bonservis ödemeyi kabul ettiği öğrenilirken, deneyimli futbolcuya da bonuslarla birlikti yıllık 3 milyon Euro civarında maaş teklifi masada olacak.

Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi. Tangocular'a bu müsabakalarda 5 gol katkısı yaptı. Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, önemli takımlarda görev aldı. Yıldız futbolcu, Roma, Empoli, Zenit, Juventus ve PSG'de forma giydi.Arjantinli yıldız orta saha Paredes sabırla Avrupa'nın devlerinden teklif bekledi. Beklediği haber gelmeyince Galatasaray'a haber gönderdi.

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