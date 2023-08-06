Müthiş bir gelir elde edecek! Trabzonspor stat isim sponsorluğu gelirinde tüm rakiplerini sollayacak

Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birisine imza atan Trabzonspor, sponsorluk geliri olarak stadyumdan kasasına en fazla gelir koyan kulüp oldu ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ı geride bıraktı.





ANLAŞMA HAFTAYA DUYURULACAK

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu anlaşmadan 40 milyon Euro+KDV kazanacak. Bu rakamın tamamını kulübün geçmiş döneme ait borçlarının özellikle de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya ait borçların kapatılmasında kullanacak olan yönetim, böylelikle Türk futbol tarihinin de en önemli anlaşmalarından birisine imza atmış oldu.