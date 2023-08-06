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Müthiş bir gelir elde edecek! Trabzonspor stat isim sponsorluğu gelirinde tüm rakiplerini sollayacak

Başkan Ertuğrul Doğan’ın önümüzdeki hafta resmen açıklayacağı anlaşma futbol tarihimizin en büyük sponsorluk imzalarından biri olacak. Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden daha fazla gelirin sahibi olacak...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Müthiş bir gelir elde edecek! Trabzonspor stat isim sponsorluğu gelirinde tüm rakiplerini sollayacak

Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birisine imza atan Trabzonspor, sponsorluk geliri olarak stadyumdan kasasına en fazla gelir koyan kulüp oldu ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ı geride bıraktı.



ANLAŞMA HAFTAYA DUYURULACAK
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu anlaşmadan 40 milyon Euro+KDV kazanacak. Bu rakamın tamamını kulübün geçmiş döneme ait borçlarının özellikle de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya ait borçların kapatılmasında kullanacak olan yönetim, böylelikle Türk futbol tarihinin de en önemli anlaşmalarından birisine imza atmış oldu.



KULÜBÜN ELI ÇOK RAHATLAYACAK
Galatasaray'ın yılda 222 milyon TL, Fenerbahçe'nin ise 242 milyon TL kazandığı stadyum isim sponsorluğu anlaşmalarından Trabzonspor kasasına yılda 279 milyon TL koyarak tüm kulüpleri geride bıraktı. Yapılan bu anlaşma kulübü ekonomik olarak fazlasıyla rahatlatacak.

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