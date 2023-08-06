Yine yeniden Paredes! Arjantinli yıldız orta saha Galatasaray ile görüşmek istedi

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için yoğun çaba harcayan ve bu yönde adımlar atan Galatasaray, orta saha pozisyonuna takviye yapmak için geri sayıma geçti. Cimbom'da PSG ile yola devam etmeyecek olan Leandro Paredes defteri yeniden açıldı.
HABER GÖNDERDİ
Geride bıraktığımız günlerde İtalyan ekibi Lazio ile ciddi şekilde anılan Leandro Paredes'in Avrupa kulüplerinden istediği teklifleri alamadığı ve Galatasaray'a transfer görüşmesi için haber yolladığı ortaya çıktı. Paris Saint Germain ile yola devam etmeyecek 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın yeni bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray PSG'ye 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis önermiş, deneyimli futbolcuya da yıllık 3 milyon Euro civarında maaş teklif etmişti.
55 GOLE KATKI...
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Leandro Paredes, futbol kariyerinde şu ana kadar 334 maçta görev yaparken, 25 gol, 30 da asist kaydetti. Toplamda 55 gole katkı yapan yıldız isim, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Paredes'in Mauro Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.