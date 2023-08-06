Beşiktaş’ta Malinovsky sürprizi! Kartal Ukraynalı 10 numara için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Roberto Pereyra ve Junior Messias için bir türlü beklediği aşamayı kaydedemeyen Beşiktaş'ın hedefine sürpriz bir isim girdi. Bu isim Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovsky.
Avrupa basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş ve Torino Ruslan Malinovskyi ile ilgileniyor. Oyuncu veya Marsilya ile henüz bir görüşme kaydedilmedi. Ancak iki kulüp Ukraynalı'yı yakından takip ediyor. Marsilya ekibi, iyi bir teklif olması durumunda kapıyı açacak. Torino'nun da bu yarışta ciddi bir şekilde var olduğu ifade ediliyor.
Ruslan Malinovsky ismini teknik direktör Şenol Güneş'in onayladığı da gelen haberler arasında. 30 yaşında ve 1.81 boyunda olan Ruslan Malinovsky'in Marsilya 2026 yılının haziran ayında sözleşmesi var. 15 milyon Euro piyasa değeri olan Ukraynalı 10 numara için Beşiktaş'ın hedefi satın alma opsiyonlu kuralama. Ancak bu teklif kabul görmezse bonservisi için pazarlık aşamasına geçilecek.