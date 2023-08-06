Beşiktaş’ta Malinovsky sürprizi! Kartal Ukraynalı 10 numara için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta önemli bir gelişme yaşandı. Roberto Pereyra ve Junior Messias için bir türlü beklediği aşamayı kaydedemeyen Beşiktaş'ın hedefine sürpriz bir isim girdi. Bu isim Marsilya 'dan ayrılması gündemde olan Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovsky .





Avrupa basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş ve Torino Ruslan Malinovskyi ile ilgileniyor. Oyuncu veya Marsilya ile henüz bir görüşme kaydedilmedi. Ancak iki kulüp Ukraynalı'yı yakından takip ediyor. Marsilya ekibi, iyi bir teklif olması durumunda kapıyı açacak. Torino'nun da bu yarışta ciddi bir şekilde var olduğu ifade ediliyor.