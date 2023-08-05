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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın Avrupa’da kazanmasıyla UEFA sıralamasında ilk 10’a ilerliyoruz. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı

Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenmesinin yanı sıra Fenerbahçe'nin Zimbru'yu ikinci maçta 4-0'la geçmesine ek olarak Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor ise Cluj'u sahasında 2-1 yenince ülkemizi temsil eden 4 takımımız da kayıpsız şekilde galibiyetle adlarını üst turalara yazdırdı. İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı.

Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı. Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.



FIRTINA'DAN TARİHİ İMZA
Trabzonspor'un stadyumunun isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı. Başkan Ertuğrul Doğan, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. 5 yıllık anlaşma için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Doğan isim sponsorluğu anlaşmasını gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi.

TRABZON'DAN GOL ŞOV
Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yı 5-0 yendi. Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçta galibiyet gollerini 19. dakikada Eren Elmalı, 23'te Maxi Gomez, 52'de Trezeguet, 74'te Enis Destan ve 82. dakikada Kerem Şen kaydetti. Bordo-Mavililer'de genç golcü Enis Destan 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli oyuncu Edin Visca da karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.



SANCAK: BUNU ALIYORUZ!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Adana Demirspor'un Cluj'u 2-1 mağlup ederek turladığı maçın ardından ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya inen Murat Sancak, Cluj forması giyen stoper Arlind Ajeti'yi, sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bunu alıyoruz" dedi. Daha sonra oyuncuyu bırakmayan başkan Sancak forma numarasını öğrenmek için arkasına baktı. Sportif Direktör Gökhan Öztürk'ü yanına çağıran Sancak, Arlind Ajeti'ye onu beğendiğini transfer etmek istediğini söyledi.

ÜÇ TRANSFERİMİZ TAMAM
Trabzonspor'da transfer ve stat isim sponsorluğuyla ilgili son gelişmeleri yöneticilerden Birhan Emre Yazıcı açıkladı. Bordo-Mavili taraftarların sosyal medyada oluşturduğu sohbet odasına katılan Yazıcı, "Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, biraz sabırlı olun" diye konuştu. Stat isim sponsorluğu hakkında da Yazıcı, "Gurur duyualacak bir stat sponsorluğu olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan açıklayacak. Sponsoru çözdük. Bir sorun görünmüyor" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki yarış için de mesaj veren Emre Yazıcı, "Her şampiyon takımın yaşadığı girdabın içine girdik. Ama yarıştan çekilmiyoruz" dedi.

KARTAL'IN CEZA KORKUSU!
Beşiktaş'ın Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Tirana maçı, Siyah- Beyazlı taraftarların karıştığı olaylar sebebiyle geç başlamıştı. Beşiktaş'a bu durumdan dolayı ceza gelmesi gündemde... UEFA'nın bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor. UEFA'nın Beşiktaş'a vermesi beklenen cezalar arasında taraftar yasağı geliyor. Kartal'ın bundan sonra deplasmanlarda oynayacağı Avrupa maçlarında taraftarlarının maçları tribünden izlememesi gündemde. Beşiktaş Yönetimi de konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

GÜNEŞ'TEN ÖZEL TEBRİK
Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Tirana maçının 46. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan Ganalı stoper, maçın sonuna kadar sahada kaldı. Şenol Güneş, Amartey'i performansından dolayı özel olarak kutladı.

HEDEFİMİZ BÜYÜK
Neftçi Bakü eşleşmesini değerlendiren Mert Günok, "Hedefimiz bir sonraki tura geçip sonra da gruplara kalmak. Bizim hedefimiz büyük. İnşallah gruplara kalacağız" diyerek taraftarlara umut dağıttı.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ G.SARAY
11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk oranları belli oldu. Geçen sezon 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray 2.65 oran ile yine şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. 2.80 oranlı Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken, üçüncü Beşiktaş'a 3.25 oran verildi. Bu üç takımı ise 12 oran verilen Trabzonspor takip etti.



GRAVENBERCH'E LIVERPOOL KANCASI
Futbol kariyerini Alman ekibi Bayern Münih'te sürdüren Ryan Gravenberch, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunuyor. Alman ve İngiliz basınındaki iddiaya göre; Ada'nın dev ekiplerinden Liverpool da 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girdi. 2027'ye kadar kontratı bulunan Hollandalı yıldıza 30 milyon Euro değer biçiliyor.



MERTENS SİHİR YAPTI
G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in Zalgiris maçında attığı gol, ülkesinde de manşetleri süsledi. Belçika basınında yer alan haberlerde, "Galatasaray, Zalgiris maçında tutuk ve gergin görünüyordu. Ancak Napoli'de muhteşem iz bırakan Mertens, sinirleri yatıştırdı ve sihir yaptı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Belçika'daki spor sitelerinde de "Mertens, G.Saray'da yılın golünü attı" denildi.

WILLIAN ARAO İMZAYA GİDİYOR
F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'nun, Jorge Jesus'un başında olduğu Al Hilal'e imza atmak üzere olduğu bildirildi. Santos kulübü yetkililerinin "Arao'yu Santos'a kazandırmak için çaba sarf ettik ancak Jorge Jesus'un takımının teklifine ulaşmamız mümkün olmadı" dediği ifade edildi... Arao'nun piyasa değeri ise 6 milyon Euro civarında... Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro için dün Geremio imza töreni düzenledi.



O SÖZÜ SÖYLEYEN METİN ÖZTÜRK'TÜ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden açıklama yaptı. Koç şu açıklamayı yaptı: "29 Mart'ta pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, Metin Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda 'Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim. Gerginlik bitsin, bir daha konuşmayalım" teklifini sundum. Bu çağrım üzerine herkesin önünde "Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti yok" cevabını verdi. Ancak Öztürk'ün söylem değiştirme yaklaşımında bulunduğuna şahit olduk. Bu diyalog, tam olarak yukarıda açıkladığım gibidir."

MENAJERİ AÇIKLADI: HENRİQUE YOLCU
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için transfer açıklaması geldi. Brezilyalı stoperin menajeri Luis Augusto, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak" dedi.

ZAHA, ICARDI VE GÜNAY KADRODA
Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ağustos'ta oynanacak Olimpija Ljubljana maçının kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Günay Güvenç de kadroda yer aldı. Öte yandan Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir Ljubljana kadrosuna alınmadı.

ZANIOLO KAPIŞ KAPIŞ
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği ve Zalgiris maçında sakatlığı sebebiyle oynayamadığı açıklanan Nicolo Zaniolo, transfer döneminde birçok kulübün listesinde. İtalya ve İngiltere'den gelen haberlere göre; Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İngiliz ve İtalyan kulüpleri 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yarış halinde. Ada basınında Zaniolo'ya Newcastle United'ın yanı sıra Aston Villa'nın da ilgi gösterdiği ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu belirtildi. Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus da 35 milyon Euro gelir hedeflenen Zaniolo için oyuncu satmanın yollarını arıyor. Zaniolo, Cimbom'da 12 maçta 5 gol, 1 asist üretti.

YILDIZLAR KULÜBÜ GİBİ OLDUK
Cimbom'un 1 numarası Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Hareketli geçen transfer dönemi için Özbek, "Transferlerimiz devam ediyor. Henüz sezonun başındayız. Geçen sene yakaladığımız başarının üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Çok önemli transferler gerçekleştirdik. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu" diye konuştu. Özbek ayrıca, "Takımımızda oynayan futbolculara da talepler var. Ama biz takımın omurgasını güçlü tutmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

RIASCOS ARTIK GAZİANTEP'TE
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Metalist Kharkiv'den 28 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos'u satın alma opsiyonlu kiraladı. Riascos, geçen sezon 24 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.

BAKAN BAK SAHAYA ÇIKTI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Bakan Bak, aralarında eski milli futbolcuların da yer aldığı "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıktı.

EMRE KILINÇ SAMSUN'DA
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

OKÇULAR GÜMÜŞÜ KAPTI
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Güney Kore'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

HALTERDE MADALYA ŞOV
Milli sporcular, Romanya'daki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 57 madalya kazandı. 23 sporcuyla organizasyonda mücadele eden milli takım; 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz 57 madalya aldı.

HAJI WRIGHT COVENTRY'DE
Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright, Coventry City'ye 9 milyon Euro bedelle transfer oldu. Wright, bu transferle kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran oyuncusu olarak tarihe geçti.

SULTANLAR 3-2 KAZANDI
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 yendi. Türkiye, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

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