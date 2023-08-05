UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10’a göz kırptı

WILLIAN ARAO İMZAYA GİDİYOR F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'nun, Jorge Jesus'un başında olduğu Al Hilal'e imza atmak üzere olduğu bildirildi. Santos kulübü yetkililerinin "Arao'yu Santos'a kazandırmak için çaba sarf ettik ancak Jorge Jesus'un takımının teklifine ulaşmamız mümkün olmadı" dediği ifade edildi... Arao'nun piyasa değeri ise 6 milyon Euro civarında... Fenerbahçe 'den ayrılan Joao Pedro için dün Geremio imza töreni düzenledi.





O SÖZÜ SÖYLEYEN METİN ÖZTÜRK'TÜ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden açıklama yaptı. Koç şu açıklamayı yaptı: "29 Mart'ta pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, Metin Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda 'Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim. Gerginlik bitsin, bir daha konuşmayalım" teklifini sundum. Bu çağrım üzerine herkesin önünde "Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti yok" cevabını verdi. Ancak Öztürk'ün söylem değiştirme yaklaşımında bulunduğuna şahit olduk. Bu diyalog, tam olarak yukarıda açıkladığım gibidir."



MENAJERİ AÇIKLADI: HENRİQUE YOLCU

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için transfer açıklaması geldi. Brezilyalı stoperin menajeri Luis Augusto, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak" dedi.



ZAHA, ICARDI VE GÜNAY KADRODA

Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ağustos'ta oynanacak Olimpija Ljubljana maçının kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Günay Güvenç de kadroda yer aldı. Öte yandan Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir Ljubljana kadrosuna alınmadı.



ZANIOLO KAPIŞ KAPIŞ

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği ve Zalgiris maçında sakatlığı sebebiyle oynayamadığı açıklanan Nicolo Zaniolo, transfer döneminde birçok kulübün listesinde. İtalya ve İngiltere'den gelen haberlere göre; Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İngiliz ve İtalyan kulüpleri 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yarış halinde. Ada basınında Zaniolo'ya Newcastle United'ın yanı sıra Aston Villa'nın da ilgi gösterdiği ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu belirtildi. Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus da 35 milyon Euro gelir hedeflenen Zaniolo için oyuncu satmanın yollarını arıyor. Zaniolo, Cimbom'da 12 maçta 5 gol, 1 asist üretti.



YILDIZLAR KULÜBÜ GİBİ OLDUK

Cimbom'un 1 numarası Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Hareketli geçen transfer dönemi için Özbek, "Transferlerimiz devam ediyor. Henüz sezonun başındayız. Geçen sene yakaladığımız başarının üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Çok önemli transferler gerçekleştirdik. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu" diye konuştu. Özbek ayrıca, "Takımımızda oynayan futbolculara da talepler var. Ama biz takımın omurgasını güçlü tutmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

RIASCOS ARTIK GAZİANTEP'TE

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Metalist Kharkiv'den 28 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos'u satın alma opsiyonlu kiraladı. Riascos, geçen sezon 24 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.



BAKAN BAK SAHAYA ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Bakan Bak, aralarında eski milli futbolcuların da yer aldığı "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıktı.



EMRE KILINÇ SAMSUN'DA

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.



OKÇULAR GÜMÜŞÜ KAPTI

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Güney Kore'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

HALTERDE MADALYA ŞOV

Milli sporcular, Romanya'daki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 57 madalya kazandı. 23 sporcuyla organizasyonda mücadele eden milli takım; 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz 57 madalya aldı.



HAJI WRIGHT COVENTRY'DE

Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright, Coventry City'ye 9 milyon Euro bedelle transfer oldu. Wright, bu transferle kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran oyuncusu olarak tarihe geçti.



SULTANLAR 3-2 KAZANDI

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 yendi. Türkiye, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.