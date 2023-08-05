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Trabzonspor Boavısta'nın yıldızı için Portekiz kulübüne teklifini yaptı!

Trabzon, Boavista’nın Kongolu oyuncusu Gaius Makouta için 1.5 milyon Euro teklif etti. Öte yandan 26 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Trabzonspor Boavısta’nın yıldızı için Portekiz kulübüne teklifini yaptı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, orta sahaya iki yönlü oynayabilen tecrübeli bir ismin transfer edilmesini istemişti. Bordo-Mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan isimler dışında yeni bir isim için daha harekete geçtiği öğrenildi. Trabzonspor, Portekiz ekibi Boavista'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta için kulübüyle resmi transfer görüşmelerine başladı.

Trabzonspor'un bu transfer için Boavista'ya 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği öğrenilirken, kulübünün ise rakamı daha yukarı seviyeye çıkartmaya çalıştığı öğrenildi. Teknik ekibin de bu transferin gerçekleşmesini istediği kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Kongo Milli Takımı'nda 15 kez forma giyen Makouta, 1 kez fileleri havalandırdı. Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bordo-Mavililer'in orta saha transferi için düşündüğü bir başka isim ise Leipzig forması giyen Kevin Kampl.

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