Trabzonspor Boavısta’nın yıldızı için Portekiz kulübüne teklifini yaptı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, orta sahaya iki yönlü oynayabilen tecrübeli bir ismin transfer edilmesini istemişti. Bordo-Mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan isimler dışında yeni bir isim için daha harekete geçtiği öğrenildi. Trabzonspor, Portekiz ekibi Boavista'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta için kulübüyle resmi transfer görüşmelerine başladı.

Trabzonspor'un bu transfer için Boavista'ya 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği öğrenilirken, kulübünün ise rakamı daha yukarı seviyeye çıkartmaya çalıştığı öğrenildi. Teknik ekibin de bu transferin gerçekleşmesini istediği kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.