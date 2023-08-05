Galatasaray listesine bir yıldız daha ekledi! 6 numaralı Monaco için umutlar yüksek

Süper Lig 'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi 'nde de başarılı olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hamleler yapan Galatasaray , teknik ekibin talebi doğrultusunda 6 numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom 'un, kariyerine Fransız devi Monaco 'da devam eden Youssouf Fofana 'yı aldığı gün yüzüne çıktı.

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2019 yılından bu yana Monaco forması giyen ve Fransız ekibine 15 milyon Euro karşılığında gelen Fofana için Galatasaray'ın hem sportif hem de mali açıdan detaylı araştırmalar yaptığı ve kulüpler arasında ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Mali vatandaşlığı da bulunan ve sağ ayağını etkin şekilde kullanan 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve sağ açık pozisyonlarında oynayabiliyor. 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev alan Fofana'ya teknik patron Okan Buruk da sıcak bakıyor.