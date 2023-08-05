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Fenerbahçe'ye altın eldiven! Kanarya'da yerli kontenjanı sorunu Altay Bayındır ile çözülecek: 6 milyon Euro’luk...

İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır’a transfer teklifinde bulundu. Altay’ın sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi var. Milli kaleci henüz kararını vermedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Fenerbahçe’ye altın eldiven! Kanarya’da yerli kontenjanı sorunu Altay Bayındır ile çözülecek: 6 milyon Euro’luk...

Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha Sarı-Lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.

Gelen bilgilere göre Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Altay Bayındır ise bu teklife henüz bir cevap vermedi. Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek. Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.



Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.

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