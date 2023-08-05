Fenerbahçe’ye altın eldiven! Kanarya’da yerli kontenjanı sorunu Altay Bayındır ile çözülecek: 6 milyon Euro’luk...

Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha Sarı-Lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.
Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha Sarı-Lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.
Gelen bilgilere göre Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Altay Bayındır ise bu teklife henüz bir cevap vermedi. Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek. Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.
Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.