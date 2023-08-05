Beşiktaş Chelsa’nın Faslı yıldızı için harekete geçti! Hakim Ziyech için ilk görüşme gerçekleşti

Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki isim İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki Hakim Ziyech. Kara Kartal bu transferi bitirmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Siyah- Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi. Bu arada tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, Ziyech'in bu kararını değiştirmesi için görüşmelerini sürdürüyor.