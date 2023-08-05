Aslan’ın yıldızı İtalyan, İngiliz ve Suudiler’in kıskacında! Nicolo Zaniolo için takımlar sıraya girdi

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği ve Zalgiris maçında sakatlığı sebebiyle oynayamadığı açıklanan Nicolo Zaniolo, transfer döneminde birçok kulübün listesinde. İtalya ve İngiltere'den gelen haberlere göre; Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İngiliz ve İtalyan kulüpleri 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yarış halinde.

Ada basınında Zaniolo'ya Newcastle United'ın yanı sıra Aston Villa'nın da ilgi gösterdiği ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu belirtildi. Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus da 35 milyon Euro gelir hedeflenen Zaniolo için oyuncu satmanın yollarını arıyor. Zaniolo, Cimbom'da 12 maçta 5 gol, 1 asist üretti.