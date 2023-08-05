Fenerbahçe'nin Kamerunlu sol kanat oyuncusu Toko Ekambi 'yi transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdığı ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun maaş talebinin oldukça yüksek olduğu, Kanarya 'nın ise bu ücreti makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı bildirildi.

Ancak bu transferde en önemli sorunun bir Suudi Arabistan kulübünün de Ekambi'yi istiyor olması. Ancak oyuncunun ilk tercihinin Avrupa olduğu da gelen haberler arasında. Transfer yakın süre içinde netleşecek.