2.Tadic savaşı yolda! Fenerbahçe ve Beşiktaş gözünü Fildişili Pepe’ye kestirdi

Fenerbahçe transferde durmuyor. Sağ kanada 1. sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş 'ın da peşinde olduğu Arsenal 'in Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi.

Tadic'i kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş 'a gol atan Fenerbahçe 'nin Pepe 'nin şartlarını sorduğu ifade edildi. Arsenal ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Pepe geçtiğimiz sezon Fransa 'nın Nice kulübünde kiralık olarak oynamıştı. 28 yaşında ve 1.88 boyunda olan Pepe 37 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 10 kez fileleri havalandırdı.

Kanat oynamasına rağmen golcü özellikleri de olan Pepe'nin bu özelliği nedeniyle İsmail Kartal'ın da oyuncuya onay verdiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat için Brezilyalı Tete üzerinde de durduğu bilinirken şartların daha uygun olması durumunda Pepe seçeneğini de ön plana çıkarmasının yüksek ihtimal olduğu gelen haberler arasında.

Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında. Ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferi mümkün.

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Nice kulübünde 28 resmi maça çıkan Pepe 8 gole imza attı.