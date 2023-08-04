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Trabzonspor'da gözler Bruno Petkovic'e çevrildi! Pazarlıklar yeniden başladı

Trabzonspor’da gözler Bruno Petkovic transferine çevrildi. İtalyan ekibi Cagliari’nin de devreye girdiği yıldız oyuncu için Bordo- Mavili yetkililer pazarlıklara yeniden başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Trabzonspor’da gözler Bruno Petkovic’e çevrildi! Pazarlıklar yeniden başladı

Fırtına'nın teknik direktörü Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat golcü Bruno Petkovic konusunda düğüm bir türlü çözülmüyor. Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb, daha önce Petkovic için Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu sonrası karar vereceğini Karadeniz ekibine bildirmişti. Astana maçında 11'de başlayan Petkovic için Trabzonspor cevap beklerken, İtalyan gazeteci Di Marzio, Petkovic'in daha önce Çizme'de Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna ve Verona için oynadığını ve Cagliari'ye transfer olabileceğini iddia etti. Trabzonsporlu yetkililer ise Zagreb'e, "Artık karar verin" eşdiyerek beklemeye geçti.

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