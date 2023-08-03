EA7 Emporio Armani Milano Nikola Mirotic’i kadrosuna kattı

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Mirotic, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, New Orleans Pelicans ve Milwaukee Bucks formaları giydikten sonra 2019'da Barcelona'ya transfer oldu.
Mirotic, takımıyla son 3 yılda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.
Kariyerinde 3 İspanya Ligi ve 4 İspanya Kupası zaferi yaşayan tecrübeli basketbolcu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 15,4 sayı, 4,3 ribaunt, 1,2 asist ve 1 top çalma ortalamalarını yakaladı.