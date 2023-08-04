PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Sarı-Kırmızılılar yeni transferini 'Ramiz Dayı' karakteriyle açıkladı! Kerem Demirbay artık Galatasaray'da...

Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Sarı-Kırmızılılar yeni transferini ’Ramiz Dayı’ karakteriyle açıkladı! Kerem Demirbay artık Galatasaray’da...

Transfer çalışmalarına devam eden Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan yıldız futbolcunun transferi, sosyal medyadan Ezel dizisinde yer alan 'Ramiz Dayı' karakteriyle açıklandı. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi... Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma..." ifadeleri kullanılarak transfer duyuruldu. Galatasaray, Bayer Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.



RAMOS'UN TESPİH DETAYI
Aslan'ın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki dünya yıldızı Sergio Ramos'a 2014 yılının Mart ayında Türkiye'den futbol oynayanlar için özel olarak tasarlanan tespih gönderildiği ortaya çıktı. Gaziantep'teki tespih ustası Adil Dağ tarafından yapılan ve yıldız futbolcuya gönderilen tespihte gümüş ve oltu taşı kullanıldı. Kariyerinde La Liga şampiyonluk kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi toplamda 29 kupa şampiyonluğu bulunan Sergi Ramos'un Real Madrid ile 4 kez kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve 3 kez kazandığı UEFA Süper Kupa başarılarının ise Gaziantep'ten gönderilen tespih sonrasında gelmesi dikkat çekti.



ÇİZME MEDYASINDAN MERTENS ÖVGÜSÜ
G.Saray'ın yıldızı Dries Mertens'in Zalgiris Vilnius maçında attığı gol İtalyan basınında da yankı uyandırdı. Tuttosport, Mertens'in attığı övgüler yağdırarak, "Mertens, Zalgiris maçında tekrar tekrar izlenecek sansasyonel bir golle takımını sevindirdi" yorumunu yaptı. Tecrübeli oyuncunun attığı gol, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.



ZANIOLO IÇIN FLAŞ İDDİA
İtalyan devi Juventus, Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan da oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Cimbom'un geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Zaniolo, 30 milyon euro+bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olacak. Ayrıca Juventus'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Locatelli de Galatasaray'a önerildi. İtalyan yıldız, Zalgiris'e karşı sakatlığı nedeniyle forma giymedi. İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılı takımda 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Zaniolo'nun satışından 35 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Zaniolo, Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

NANTES PEŞINI BIRAKMIYOR
Zalgiris maçında 45 dakika sahada kalan ve ortaya koyduğu futbolla Okan Buruk'tan geçer not alan Yunus Akgün'ün peşini Fransızlar bırakmıyor. Fransız medyasından Footmercato'nun haberine göre Nantes, yıldız oyuncuyu renklerine katmakta kararlı.


ASLAN'A İSVEÇLİ HAKEM
G.Saray ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Slovenya'daki maç 8 Ağustos Salı günü oynanacak.



TÜRKİYE'DEN 3 BİN 617 MADALYA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, "2002 yılından bu güne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla bin 170 altın, bin 269 gümüş, bin 178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz" dedi. Bak, başarıların artacağına da inanıyor.



EN ÖNEMLİSİ KASIT OLMAMASIDIR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, 2023-2024 sezonu yaz seminerinin açılışında konuştu. Büyükekşi, "Hakemlerimizin sezon boyu görev alacakları maçları başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Hakemlerimizin insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması" dedi. MHK Başkanı İbanoğlu ise "Hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Altyapımızı güçlendirerek güçlü hakemler yetiştireceğiz. Her şeyin yanında hakemlerimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.


DENİZ DİLMEN'LE 4 YIL DAHA
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, genç kalecisi Deniz Dilmen ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Deniz Dilmen'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz" denildi.


HATAY'DA MARCELİN SESLERİ
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor transferde atağa kalktı. Hatay ekibi, Niort forması giyen 24 yaşındaki Kamerunlu stoper Guy Marcelin Kilama ile prensipte anlaştı.


BARÇA'DAN CANCELO ATAĞI
Katalan devi Barcelona'nın, Manchester City'nin 29 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Cancelo ile el sıkıştığı öne sürüldü. Bilindiği üzere Barcelona yakın zamanda City'den İlkay Gündoğan'ı transfer etmişti.


TRABZONSPOR SON PROVASINA ÇIKIYOR
2023-2024 sezonu öncesi Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK, bugün hazırlık maçında karşılaşacak. Bordo-Mavililer'in, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan 1461 Trabzon ile yapacağı maç sezon öncesi son sınavı olacak. Kadırga TV'den yayınlanacak maç, Akyazı Yavuz Selim Sahası'nda saat 17.00'de başlayacak.



FILIP BENKOVIC KOŞULARA BAŞLADI
AEK maçında burnu kırılan Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, 4 gün dinlendikten sonra dün itibarıyla antrenmanlara başladı. Hafif tempolu koşulara yapan Benkovic'in yüzündeki morluklar dikkat çekti. Oyuncunun gelecek haftada maskeyle de olsa takımla çalışabileceği öğrenildi.



FENERBAHÇE'DEN SATIŞ REKORU
Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı futbolcu satışları 47.9 milyon Euro rakamına ulaştı. Bu rakam Türkiye'de rekor olarark tescillendi. Üstelik bu rakama bonus maddaleri dahil değil. Sarı- Lacivertli kulüp son olarak Diego Rossi'yi 5.12 milyon Euro bedelle ABD ekiplerinden Columbus Crew'e satmıştı.

KING'E TALİP VAR
Fenerbahçe'nin forvet mevkindeki kozlarından Joshua King'e teklif geldi. Championship ekiplerinden Middlesbrough, Norveçli golcü için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Teklifin kiralama mı yoksa satın alma mı olduğu açıklanmadı. Joshua King, Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Zimbru'ya karşı sol kanatta oynamış ve başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.

FENER PEDRO'YU RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun Gremio'ya kiralandığını resmi olarak açıkladı. Açıklamada "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi. Pedro, Fenerbahçe'de 28 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.

DJİKU AÇILIŞ MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Djiku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Başarılı stoperin ligin ilk haftasında oynanacak Gaziantep maçına hazır olacağı öğrenildi. Zimbru maçında oyuna devam edemeyen Crespo'nun da önemli bir sakatlığı yok.


TETE İÇİN GERİ SAYIM!
F.Bahçe'nin gündemindeki 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete, konuştu. Sports Digitale'e açıklamalarda bulunan Tete, "Temsilcim kulüplerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Şu an İstanbul'dayım ve transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok" dedi. Bonservisi elinde olan Tete için Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuya imza parası teklif ettiği de gelen haberler arasında.



SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Fenerbahçe, hazırlıklarına dün de devam etti. İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Djiku ve Emre Mor'un tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA