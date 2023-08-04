Sarı-Kırmızılılar yeni transferini ’Ramiz Dayı’ karakteriyle açıkladı! Kerem Demirbay artık Galatasaray’da...

NANTES PEŞINI BIRAKMIYOR Zalgiris maçında 45 dakika sahada kalan ve ortaya koyduğu futbolla Okan Buruk'tan geçer not alan Yunus Akgün'ün peşini Fransızlar bırakmıyor. Fransız medyasından Footmercato'nun haberine göre Nantes, yıldız oyuncuyu renklerine katmakta kararlı.

ZANIOLO IÇIN FLAŞ İDDİA İtalyan devi Juventus, Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan da oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Cimbom'un geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Zaniolo, 30 milyon euro+bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olacak. Ayrıca Juventus'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Locatelli de Galatasaray'a önerildi. İtalyan yıldız, Zalgiris 'e karşı sakatlığı nedeniyle forma giymedi. İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılı takımda 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Zaniolo'nun satışından 35 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Zaniolo, Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

TÜRKİYE'DEN 3 BİN 617 MADALYA Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye 'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, "2002 yılından bu güne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla bin 170 altın, bin 269 gümüş, bin 178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz" dedi. Bak, başarıların artacağına da inanıyor.





EN ÖNEMLİSİ KASIT OLMAMASIDIR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, 2023-2024 sezonu yaz seminerinin açılışında konuştu. Büyükekşi, "Hakemlerimizin sezon boyu görev alacakları maçları başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Hakemlerimizin insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması" dedi. MHK Başkanı İbanoğlu ise "Hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Altyapımızı güçlendirerek güçlü hakemler yetiştireceğiz. Her şeyin yanında hakemlerimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.



DENİZ DİLMEN'LE 4 YIL DAHA

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, genç kalecisi Deniz Dilmen ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Deniz Dilmen'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz" denildi.



HATAY'DA MARCELİN SESLERİ

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor transferde atağa kalktı. Hatay ekibi, Niort forması giyen 24 yaşındaki Kamerunlu stoper Guy Marcelin Kilama ile prensipte anlaştı.



BARÇA'DAN CANCELO ATAĞI

Katalan devi Barcelona'nın, Manchester City'nin 29 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Cancelo ile el sıkıştığı öne sürüldü. Bilindiği üzere Barcelona yakın zamanda City'den İlkay Gündoğan'ı transfer etmişti.



TRABZONSPOR SON PROVASINA ÇIKIYOR

2023-2024 sezonu öncesi Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK, bugün hazırlık maçında karşılaşacak. Bordo-Mavililer'in, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan 1461 Trabzon ile yapacağı maç sezon öncesi son sınavı olacak. Kadırga TV'den yayınlanacak maç, Akyazı Yavuz Selim Sahası'nda saat 17.00'de başlayacak.