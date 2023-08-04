Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler için garip yorum: "Uzaylı..."

Fenerbahçe 'den Real Madrid 'e transfer olan Arda Güler , İspanyol basınında gündem olmaya devam ederken, milli futbolcumuzun hocası Carlo Ancelotti , takımın son durumu ve genç yetenek hakkında konuştu. Ancelotti, Türk futbolu nun gözbebeği için ilgi çekici benzetmeler yaptı.

1 AY OYNAMAYACAK

3-4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı gündeme gelen Arda Güler'in sakatlığının öngörüldüğü kadar ciddi olmadığını anlatan İtalyan teknik adam, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça ama Arda'nın durumu ciddi değil. Menisküste küçük bir problemi bulunuyor. Ameliyat olup olmayacağını ise aramızda değerlendiriyoruz. Sahalara dönmesi en kötü ihtimalle 1 ay kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

ARDA BİR UZAYLI

Takımın sezon öncesi çok seyahat ettiğini ve zorluk dereceği yüksek karşılaşmalar oynadığının da altını çizen Ancelotti, Arda Güler'in yeteneğiyle ilgili gelen bir soru üzerine ise "Onun yeteneğini gerçekten çok beğeniyorum. Her geçen gün takıma adapte oluyor. Daha da iyi seviyeye gelecek. Arda benim gözümde 18 yaşında bir uzaylı" benzetmesini yaptı. Sakatlığı sebebiyle yeni takımındaki hazırlık maçlarını kaçıran milli futbolcumuz Arda Güler, geçen hafta kamptan ayrılıp tedavisi için Madrid'e dönmüştü.