Galatasaray Barcelona’nın Fildişili yıldızı Franck Kessie için harekete geçti!

Orta sahaya yıldız bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını daha da güçlendirmenin peşinde. Sarı-Kırmızılılar, başarılı orta saha için ilk hamlesini yaptı. Barcelona ile temasa geçen Galatasaray, İspanyol kulübünden olumlu yanıt aldı. Ancak oyuncunun önceliği İngiltere ve İtalya... Galatasaray Yönetimi, yıldız oyuncunun fikrini değiştirmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Kessie'ye de tıpkı diğer yıldız transferlere yapıldığı gibi İstanbul anlatılacak. Ayrıca geçtiğimiz gün Rams Park'ta yapılan imza töreni de Kessie'ye izlettirilecek. Sarı-Kırmızılılar'ın birkaç gün içinde yıldız oyuncuyu ikna etmesi ve imza attırması bekleniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fildişili orta saha, Barcelona'da 43 maçta görev aldı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 63 kez görev alan Kessie 8 kez fileleri havalandırdı.