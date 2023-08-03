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Tete adım adım Fenerbahçe'ye! İşte alacağı maaş

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde sıcak saatler geçirmeye devam ediyor. Shakhtar'ın yıldız ismi Tete'nin menajerini İstanbul'a davet eden Kanarya, anlaşma sağladı. İşte Tete'nin sarı lacivertlilerden kazanacağı rakam...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 17:37 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 17:37
Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

Tete adım adım Fenerbahçe’ye! İşte alacağı maaş


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