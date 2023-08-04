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Fenerbahçe transferde rotayı Premier Lig'e çevirdi! Malili futbolcu Yves Bissouma için kiralama teklifi

Merkez orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe Tottenham’ın yıldız futbolcusu Yves Bissouma için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar devam ediyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 07:20
Fenerbahçe transferde rotayı Premier Lig’e çevirdi! Malili futbolcu Yves Bissouma için kiralama teklifi

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Son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-Lacivertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Malili yıldız Yvess Bissouma için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Tottenham'ın Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Bissouma merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyebiliyor. Oyuncunun menajeri ile de iletişime geçildiği ve Malİli orta sahanın Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. F.Bahçe hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde.


YVES BISSOUMA KİMDİR?
Futbola ülkesi Mali'de başlayan Bissouma; JMG Bamako ve Real Bamako'da forla giydi. 2016'da Fransız ekibi Lille'e transfer olan Bissouma, 2018'de Brighton'a 16.8 milyon Euro'ya, 2022'te Tottenham'a geçti.

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