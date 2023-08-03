Bir uçak daha iniyor: Havalimanı dolup taşacak! Yüzyılın transferi Mohamed Salah!

Premier Lig 'in önemli ekiplerinden birinin yıldız oyuncusu, yeni takımının belli olmasıyla futbol dünyasında heyecan yaratıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden oyuncunun geleceği merakla bekleniyor. Taraftarların heyecanla beklediği transfer haberleri nihayet geldi. Salah'ın yeni takımı belli olurken, futbol dünyasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İşte detaylar...

Mohamed Salah , 2017 yılında Liverpool 'a Serie A takımı Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. O tarihten bu yana Liverpool forması giyen 31 yaşındaki Mısırlı yıldız, takımıyla birçok başarı elde etmişti. Ancak son dönemlerde takımdaki geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyordu.

100 MİLYON EUURO BONSERVİS TEKLİFİ

İngiltere basınında yer alan habere göre;

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-İttihad, Salah'ı kadrosuna katmak için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Salah'ın takım arkadaşı Fabinho'yu transfer eden Arap ekibi, Mısırlı yıldız için 100 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.