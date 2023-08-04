UEFA Konferans Ligi 2 . ön eleme turunda Adana Demir spor, 1-1'in rövanşında Romanya'nın Cluj takımını konuk etti. 12. dakikada Yusuf Sarı 'nın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı. 17'de Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

28'de Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 31'de Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 43'te Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 62'de ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı. 68'de Mogos penaltıyı attı: 1-1. 90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Adana Demir turladı.

3. TURDA RAKIP OSIJEK OLDU

Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Osijek ile eşleşti. İlk maç 10 Ağustos'ta, rövanş ise 17 Ağustos'ta oynanacak.