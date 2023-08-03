Yerli Robben Fenerbahçe’de! Şut makinesi geliyor! 80 milyon TL alacak!

Cengiz Ünder, 26 yaşında ve sağ kanatta görev yapan bir futbolcu olarak biliniyor.

Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransız takımıyla toplam 46 maça çıkmış, bu maçlarda 5 gol atarken 6 kez de asist yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kadrosuna katması, takımın gücüne katkı sağlaması ve rekabet gücünü arttırması açısından önemli bir hamle olarak değerlendirilebilir.

Cengiz Ünder'in Türk futboluna ve milli takıma olan katkıları, Fenerbahçe'nin transfer tercihindeki etkenlerden biri olabilir. Tüm detaylar doğrultusunda resmi açıklamaların yapılması beklenirken, futbolseverler ve taraftarlar da bu transferi heyecanla bekliyor.

YILLIK 80 MİLYON TL ALACAK! Cengiz Ünder'in yıllık maaşının 2,7 milyon euro yani 81 milyon euro olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor!