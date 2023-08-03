Yerli Robben Fenerbahçe’de! Şut makinesi geliyor! 80 milyon TL alacak!

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe transfer döneminde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Takım, son duyurduğu transfer hamlesi ile futbol dünyasında büyük ses getirdi. Türk futbolunun sevilen yıldız futbolcusu ile anlaşan Fenerbahçe, bu transferle taraftarları ve futbolseverleri heyecanlandırdı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, transfer döneminin hızlı takımlarından biri olarak, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşma sağladı. Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre, zorlu pazarlıkların ardından Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşmaya varıldı.
Bu anlaşma doğrultusunda, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.