Fenerbahçe Zimbru’yu farklı geçti! MAÇ ÖZETİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.

Kanarya, Kadıköy'de 5-0 kazandığı ilk maçın ardından Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler ikinci maçtan da farklı galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

4-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri Batshuayi (2), Tadic ve İsmail'den geldi.