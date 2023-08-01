Fenerbahçe Zimbru’yu farklı geçti! MAÇ ÖZETİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.
Kanarya, Kadıköy'de 5-0 kazandığı ilk maçın ardından Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler ikinci maçtan da farklı galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
4-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri Batshuayi (2), Tadic ve İsmail'den geldi.
KANARYA REKOR KIRDI!
Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık galibiyetlerle eleyen Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında iki maç sonundaki en yüksek gol farkını tekrarladı.
9-0 vs Zimbru (2023/24)
9-0 vs B36 Torshavn (2006/07)
TADIC SİFTAH YAPTI TARİHE GEÇTİ!
Zimbru filelerini havalandıran Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.