Eşi bizzat duyurdu: Galatasaray’da gönüllere taht kuran futbolcu ayrılıyor!

Dries Mertens'in Galatasaray'da geçirdiği dönem oldukça etkileyici oldu. Geçtiğimiz sezon başında Napoli'den transfer edilen Mertens, hızla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Teknik yeteneği, gol vuruşları ve oyun zekasıyla takımın önemli bir parçası haline geldi. Galatasaray'ın hücum hattına kattığı değerli oyunculardan biri oldu. Mertens, dün akşam Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında attığı gol ile büyük ilgi çekti. Mertens'in eşinden gelen ayrılık açıklaması ise taraftarı endişelendirdi. İşte detaylar...