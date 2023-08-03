Galatasaray'da Okan Buruk 3. turu işaret etti: "Tam takım değiliz güçleneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız daha hazır geldi, bazıları daha geç katıldı. Transferleri geç biten oyuncular var. Birçok oyuncunun durumu farklı. Fiziksel olarak hazır olması uzun süren oyuncular var.

Bir sonraki maç daha iyi olacağız. Nemli bir hava oynadık. Ben saha kenarında bile terledim. Nemli hava, oyuncuların hızını etkiledi. İkinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler" diye konuştu.