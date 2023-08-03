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Galatasaray'da Okan Buruk 3. turu işaret etti: "Tam takım değiliz güçleneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı sonrası değerlendirmede bulundu. "Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha iyi oynayacağız. Ljubljana sağlam bir ekip” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Galatasaray’da Okan Buruk 3. turu işaret etti: Tam takım değiliz güçleneceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız daha hazır geldi, bazıları daha geç katıldı. Transferleri geç biten oyuncular var. Birçok oyuncunun durumu farklı. Fiziksel olarak hazır olması uzun süren oyuncular var.

Bir sonraki maç daha iyi olacağız. Nemli bir hava oynadık. Ben saha kenarında bile terledim. Nemli hava, oyuncuların hızını etkiledi. İkinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler" diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR KADRO OLACAK
Buruk 3. turda takımın değişeceğini ifade edrken şöyle konuştu: Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur.

Daha hazır olacağız, daha iyi oynayacağız. Kerem Demirbay katılacak. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın (bugün). Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak.

ASİST SEZONU AÇILMIŞTIR!
Attığı ve attırdığı gollerle geçen sezon takımının şampiyon olmasında büyük katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bıraktığı yerden devam ediyor. Yıldız futbolcu 31. dakikada Dries Mertens'in attığı muhteşem golde ceza sahası dışına harika bir pas göndererek bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Kerem Aktürkoğlu, dünkü takımın iyi isimleri arasında yer aldı.



CEDRIC BAKAMBU BİR İLKİ YAŞADI
Cimbom'un yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Devler Ligi'ndeki Zalgiris maçıyla birlikte ilk kez bir karşılaşmanın kadrosuna girdi. Kongolu futbolcu 79. dakikada oyuna dahil oldu. Bakambu istekli görüntü sergilerken pek de etkili olamadı.

DERVİŞOĞLU DÖKÜLDÜ
Galatasaray'ın ilk maçında fileleri sarsan Halil Dervişoğlu, dünkü maça ilk 11'de başladı. İlk yarıda ayağına gelen topları kontrol etmekte zorlanan 24 yaşındaki futbolcu, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Rakip kalede hiçbir etki yaratamayan Halil, ilk yarı bittikten sonra oyundan çıktı. 11 kez topla buluşan Halil, 1 şut çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un milli futbolcunun yerine oyuna aldığı Yunus Akgün ise etkili performansıyla alkış alkış topladı.

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