Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan bomba itiraf: "Futbol kariyerini..."

Ayrıca, hastalığını öğrenmek için yapılan testlerin henüz kesin sonuç vermediğini belirtti. Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu" dedi. Açıklamalarına devam eden Wanda, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim" ifadelerini kullandı.