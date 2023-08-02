Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan bomba itiraf: "Futbol kariyerini..."

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı. Wanda, çocuklarının ağladığını ve her şeyin yıkıldığını hissettiğini söyledi.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı. Wanda, çocuklarının ağladığını ve her şeyin yıkıldığını hissettiğini söyledi.
Ayrıca, hastalığını öğrenmek için yapılan testlerin henüz kesin sonuç vermediğini belirtti. Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu" dedi. Açıklamalarına devam eden Wanda, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim" ifadelerini kullandı.
Icardi, normal şartlarda geçen ay İstanbul'a gelecekti fakat Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle geliş süresi uzadı. İmza törenine de ailesiyle katılmıştı.