Kartal Vargas’a kancayı taktı! Beşiktaş İsviçreli sol kanat için Augsburg’un kapısını çaldı

Beşiktaş 'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Alman kulübü Augsburg ile görüşmelere başladığı ve resmi transfer teklifini yaptığı öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden İsviçre li sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist kaydetti. Ruben Vargas , 2019 yılında FC Luzern 'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibine transfer olmuştu.

Vargas'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olmasına karşın Beşiktaş'ın teklifinin 4.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Bonservis bedelinde anlaşma sağlanamaması durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formulünün de masada olduğu bildirildi. 35 kez İsviçre Milli Takım forması giyen oyuncunun 2020 yılındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarındaydı.