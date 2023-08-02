Kartal Arjantinli futbolcuya resmi teklifini iletti: Perayra’ya yıllık 2.3 milyon Euro

VITOR HUGO İÇİN İLK HAMLE Geçtiğimiz sezon ailevi nedenlerden ötürü Trabzon spor'dan Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo geri dönmek istemişti. Brezilyalı oyuncu için Trabzonspor ilk hamleyi yaptı. Vitor Hugo için Bahia'ya ilk olarak kiralama teklifi yapıldı. Ancak bu teklif oyuncuyu bonservis bedeli ödeyerek transfer eden Brezilya kulübü tarafından ilk etapta kabul görmedi. Trabzonspor'un yeni bir girişim yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.





BAKAMBU HAZIR KITA

G.Saray'da Cedric Bakambu, Zalgiris ile deplasmanda oynanan maçta henüz transferinin yeni gerçekleşmiş olması nedeniyle kadroya girememişti. Yıldız oyuncu bugün kadroda olacak. İkinci maç öncesi forma bekleyen Cedric Bakambu'nun maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyu gerçekleştirilen antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız futbolcu Bakambu'nun antrenman performansından çok memnun olduğu öğrenildi.

Doğan SAVAŞ

GRANDFONDO İÇİN GERİ SAYIM

Turkcell GranFondo İstanbul etabı, 13 Ağustos Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışla başlayacak. Etaba yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletsever katılacak.

ÖMER FARUK HATAYSPOR'DA

Hatayspor, Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Ömer'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

BU İŞİ BAŞARACAĞIZ

Kayserispor başkanı Ali Çamlı Kayserispor'un her zaman en iyi yerde temsil edileceğini ifade ederek "Kayserispor kamuoyu çok iyi biliyor ki biz bu işi başaracağız. Transfer tahtası da açılır." dedi.

FABINHO'DAN 3 YILLIK İMZA

Kadrosunda Karım Benzema ve N'Golo Kante gibi dünya yıldızlarını barındıran Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Liverpool'un Brezilyalı ön liberosu Fabinho'yu 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

RİZE'DEN MICHAEL'E KANCA

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çaykur R-i zespor, 23 yaşındaki orta saha Michael Cuisance için kulübü Venezia ile anlaşmaya vardı. Fransız oyuncunun da bu transfer hakkında kararı beklendiği belirtildi.

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Göztepe'nin santraforu Mame Diouf "Hepimiz buradayız çünkü tek bir neden için geldik o da bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Hepimiz bunu dört gözle bekliyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.

GHEZZAL'İN YERİNE STEVEN BERGHUİS

Sakatlığı nedeniyle sezon içinde göstereceği performansı soru işareti olan Rachid Ghezzal'e alternatif arayan Beşiktaş'ta gündeme yıldız bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar Ajax'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis'in menajeri ile temas kurdu. Görüşmeler olumlu bir seyir gösterirse Ajax'a resmi teklif yapılabileceği öğrenildi. Berghuis geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Ajax ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



TEKNİK KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK

Sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebilen Ruben Vargas bir kanat oyuncusuna göre teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Ruben Vargas, 2019 yılından bu yana İsviçre Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan bir isim.



GRAY'IN TERCİHİ FULHAM

İngiliz basınında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir haber dikkat çekti. The Athletic'te yer alan habere göre; Fulham, Everton forması giyen Demarai Gray ile anlaşma sağladı. Ancak kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Habere göre; Everton, Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Beşiktaş'ın bu transferde yarışın içinde olmadığı da kaydedildi. Gray'in de tercihi İngiltere'den kalmaktan yana.

ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİYDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı sonrası konuştu. Güzel oynadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: İlk maçta çok şans veremediğim oyuncuları değerlendirme imkanım oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, ülke puanımız için çok önemliydi. Rakibimize saygı göstererek, ciddiye alarak hırslı ve konsantre başladık. Ülkemize, Fenerbahçemiz'e bu galibiyet hayırlı olsun. Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz, çalışmalarını sürdürüyorlar.



MAÇIN ADAMI İSMAİL YÜKSEK

Geçen sezon Jorge Jesus ile nefis bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, bıraktığı yerden devam ediyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Zimbru karşısında oyunu domine ederken, yönetime adeta, 'transfere gerek yok' mesajı verdi. İsmail güzel oyununu 77. dakikada uzaktan attığı nefis golle de taçlandırdı.



DIEGO ROSSI ABD YOLCUSU

Taraftarların hedef tahtası haline getirdiği Diego Rossi, takımdan kopuyor. UEFA kadrosuna bildirilmeyen 25 yaşındaki futbolcu, kendisine talip olan takımlarla görüşmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diego Rossi'nin, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği bildirildi. Los Angeles takımından 5.5 milyon Euro'ya transfer olan Rossi, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol, 20 asist kaydetti.



JOAO PEDRO GREMIO'DA

Geçen sezon başında İtalya'nın Cagliari takımından 5 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro ile yollar ayrıldı. Sakatlıklar nedeniyle 28 maça çıkabilen ve 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki Brezilyalı, ülkesine döndü. Gremio'nun, Pedro'yu 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve bonusların yer aldığı ve 2.5 milyon Euro'luk maaşını da ödeyeceği bildirildi.

TURU GEÇERSE RAKİP LJUBLJANA

Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpia Ljubljana oldu. Sloven ekibi dün Ludogorets Razgrad'ı 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup etti.



GÜNAY GÜVENÇ AÇIKLANDI

Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Günay Güvenç transferinin maliyetini dün açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Gaziantep'e 250 bin euro ödeyecek. Galatasaray'ın genç eldiveni Batuhan Şen ise kiralık olarak Gaziantep forması giyecek. 3 yıllık imza atan Günay yıllık 19 milyon lira kazanacak.



DEMİRBAY ASLAN OLDU

Galatasaray, Bayern Leverkusen'den Kerim Demirbay ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu dün gece İstanbul'a geldi. Havalimanında konuşan gurbetçi futbolcu, "Küçüklüğümden beri hayal ettiğim nasip oldu. Çok mutluyum. İngiltere ve İspanya'dan teklifler vardı ama çok şükür buradayım. Fatih ağabey (Demirelli), Okan Hocam ve Erden Bey ile yaptığım görüşmeler sonrası Galatasaray'a gelmek istediğimi kafaya koymuştum" ifadelerini kullandı.