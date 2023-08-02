Galatasaray’da Zaniolo bilmecesi! İşte kadroda olmama nedeni

İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, net bir galibiyet dışındaki ihtimalleri aklından bile geçirmezken ilk 11 belli oldu.

İlk maçın çalışkan isimlerinden olan Zaniolo'nun kadroda neden olmadığı merak edilirken detaylar ortaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Zaniolo taktik idmanın son anlarında kasığından bir sakatlık geçirdi. MR çekildi ancak korkulacak bir durum yok. Kısa süre içerisinde tekrar aramızda olacak."