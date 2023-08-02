Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, geçtiğimiz sezon 300 bin euro'ya kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den geçen ay 4 milyon euro karşılığında almıştı.

Alman basınından Kicker'in haberine göre, Augsburg'un golcü oyuncuyu önemli bir fiyata satmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu en az 15 milyon euro'ya elden çıkaracak ve kısa sürede tam 11 milyon euro kar elde edecek.