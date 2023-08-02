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Fenerbahçe'ye Berisha şoku! Dev zarar

Alman ekibi Augsburg, Fenerbahçe'den Mergim Berisha'nın bonservisini geçen ay 4 milyon euro'ya aldı. Alman basınından Kicker, Augsburg'un golcü oyuncuyu önemli bir fiyata satmaya hazırlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 17:49 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 17:49
Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, geçtiğimiz sezon 300 bin euro'ya kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den geçen ay 4 milyon euro karşılığında almıştı.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

Alman basınından Kicker'in haberine göre, Augsburg'un golcü oyuncuyu önemli bir fiyata satmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

Bundesliga ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu en az 15 milyon euro'ya elden çıkaracak ve kısa sürede tam 11 milyon euro kar elde edecek.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

Fenerbahçe Berisha'yı 2021 Eylül ayında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer etmişti.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Berisha Fenerbahçe'de geçirdiği tek sezonda beklenileni verememişti.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar

25 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta 9 gol 4 asiste imza atarak Mart ayında Almanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Sporx'in haberine göre kariyerinde ilk kez Milli Formayı giyme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’ye Berisha şoku! Dev zarar


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