Galatasaray gözünü istikrar abidesi Sergio Ramos’a kestirdi! İlk temas kuruldu

Sarı-Kırmızılıların Victor Nelsson 'u gönderip yerini İspanyol yıldız ile dolduracağı iddia edilmişti. Galatasaray Yönetimi, 37 yaşındaki stoper Sergio Ramos ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol yıldızın menajeri ile transferlerin şartlarını masaya yatırdı.





BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Ramos'un menajerinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada Sarı-Kırmızılı Yönetim, Victor Nelsson'a gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Nelsson sonrası ilk hedef ise İspanyol yıldız Sergio Ramos... İspanyol medyası, Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri düşünebileceği aktarılırken ailesinin S.Arabistan'da yaşamak istemediği kaydedildi. Sergio Ramos'un transfer döneminin sonu yaklaştıkça Türkiye'de oynama fikrine de sıcak bakabileceği iddia edildi. Ramos'un Türkiye'de oynama fikrini gözardı etmeyeceği vurgulandı.



İSTİKRAR ABİDESİ

Real Madrid kariyerinde 671 maçta forma giyen Sergio Ramos, 101 gol aterken 40 da asist yaptı. Sonrasında PSG'ye transfer olan İspanyol stoper, Fransız ekibinde 58 karşılaşmada görev yaptı.