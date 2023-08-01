Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’dan Sergio Ramos sözleri!

Abdülkerim Bardakcı ise hedeflerinin elemeleri geçerek gruplara kalmak olduğunu dile getirdi.
Abdülkerim Bardakcı ise hedeflerinin elemeleri geçerek gruplara kalmak olduğunu dile getirdi.
İlk maçın kendileri açısından şanssız geçtiğini anlatan Abdülkerim, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sahanın suni çim olması alışık olmadığımız bir zemindi. Ancak her koşulda kazanmamız gerekirdi. Şu an ikinci maçı rahat bir şekilde kazanarak hedeflediğimiz gruplara kalmaya odaklandık." diye konuştu.
Tecrübeli savunmacı, yeni transfer sol bek Angelino ile ilgili, "Angelino çok kaliteli bir futbolcu ve insan. Bu sezon birlikte çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacaktır. Benim için de iyi olacak. Kaç yaşında olursa olsun bir futbolcu ne kadar iyi futbolcularla oynarsa kendisini geliştirebilir. Bize bu sezon çok faydası olacak." ifadelerini kullandı.
Abdülkerim Bardakcı, hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu belirterek, "Çok güzel duygular yaşıyorum. Geçen sezon ilk geldiğimde zorluklar yaşadım ama üstesinden geldim. İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. İnşallah Allah Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı nasip eder. En büyük hedeflerimden biri de buydu."şeklinde konuştu.
RAMOS AÇIKLAMASI!
Sarı-kırmızılı futbolcu, adı Galatasaray ile anılan İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ile ilgili, "Ramos benim idolüm. Bu haberleri okumak çok farklı bir duygu ama şu anda Nelsson ile çok iyi gidiyoruz, iyi anlaşıyoruz, iyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu bozmayı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.