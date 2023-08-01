Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’dan Sergio Ramos sözleri!

İlk maçın kendileri açısından şanssız geçtiğini anlatan Abdülkerim, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sahanın suni çim olması alışık olmadığımız bir zemindi. Ancak her koşulda kazanmamız gerekirdi. Şu an ikinci maçı rahat bir şekilde kazanarak hedeflediğimiz gruplara kalmaya odaklandık." diye konuştu.

Tecrübeli savunmacı, yeni transfer sol bek Angelino ile ilgili, "Angelino çok kaliteli bir futbolcu ve insan. Bu sezon birlikte çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacaktır. Benim için de iyi olacak. Kaç yaşında olursa olsun bir futbolcu ne kadar iyi futbolcularla oynarsa kendisini geliştirebilir. Bize bu sezon çok faydası olacak." ifadelerini kullandı.



