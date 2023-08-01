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Kanarya büyük oynuyor! Fener’den Barrow atağı

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine Barrow için 7 milyon euro teklif etti. Transferin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor... Barrow'un da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra forvet arkasında ve santrfor bölgesinde de görev yapabilen Musa Barrow'un Bologna ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Kanarya büyük oynuyor! Fener’den Barrow atağı

Fenerbahçe, transferde vitesi yükseltti. Sarı-Lacivertliler, son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'nun savunma oyuncusu Mert Müldür ile anlaştı. Ayrıca sözleşmesi sona eren Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile el sıkıştı. Kanarya yaptığı iki hamle sonrası da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'in ardından Bologna'nın bir başka yıldızı Musa Barrow için de 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

Barrow'un da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra forvet arkasında ve santrfor bölgesinde de görev yapabilen Musa Barrow'un Bologna ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız, 2019-2020 sezonunun devre arasında 14 milyon Euro karşılılığında transfer olduğu Bologna'da takımın değişilmez ismi oldu. 24 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, Bologna formasıyla 3.5 yılda 128 maça çıkarken takımına 55 gollük katkı sağladı.

Güncel verilere göre yıldız oyuncu Musa Barrow'un piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda sol kanat oyuncuları Diego Rossi, Ryan Kent ve Dusan Tadic. Sağ kanatta ise Emre Mor ve Burak Kapacak gibi isimler yer alıyor. Kanarya, Diego Rossi ve Burak Kapacak'ı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Umut Nayir'i renklerine kattı. Sözleşmesi biten Miha Zajc ile de yeniden anlaşmaya vardı.

163 MAÇTA 30 GOLE İMZA ATTI
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Musa Barrow, İtalya Ligi'nde 163 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 30 gol atarken 31 de asist yaptı. Gambiyalı yıldız oyuncu, kariyerinde Bologna'dan önce Atalanta'da da görev yapmıştı.

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