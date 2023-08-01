Kanarya büyük oynuyor! Fener’den Barrow atağı

Fenerbahçe, transferde vitesi yükseltti. Sarı-Lacivertliler, son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'nun savunma oyuncusu Mert Müldür ile anlaştı. Ayrıca sözleşmesi sona eren Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile el sıkıştı. Kanarya yaptığı iki hamle sonrası da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'in ardından Bologna'nın bir başka yıldızı Musa Barrow için de 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.