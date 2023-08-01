İcardi yeni malikanesine kavuştu! İşte İcardi’nin yeni sarayı

PSG'den kiralık olarak geldiği sezon Galatasaray'da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek Cimbom ile yola devam eden Mauro Icardi'nin yeni evi ortaya çıktı.
PSG'den kiralık olarak geldiği sezon Galatasaray'da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek Cimbom ile yola devam eden Mauro Icardi'nin yeni evi ortaya çıktı.
Geride bıraktığımız sezon ailesiyle birlikte bir rezidansta kalan Arjantinli golcü, Aslan ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık imzayı atmasının ardından Bebek'te bir villaya taşındı.
Gözleri kamaştıran ve aylık kirasının 30 bin Euro olduğu ifade edilen villanın ödemesini ise Sarı-Kırmızılı kulübün yapacağı öğrenildi.
Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları yeni malikanelerinden pozları da sosyal medyadan paylaştı. Cimbom'un 23. şampiyonluğuna ulaştığı geçen sezon Tangocu, tüm kulvarlarda 26 maça çıkarken, 23 gol, 8 asist üretti ve 31 gole katkı sağladı.