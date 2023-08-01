İcardi yeni malikanesine kavuştu! İşte İcardi’nin yeni sarayı

PSG'den kiralık olarak geldiği sezon Galatasaray'da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek Cimbom ile yola devam eden Mauro Icardi'nin yeni evi ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız sezon ailesiyle birlikte bir rezidansta kalan Arjantinli golcü, Aslan ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık imzayı atmasının ardından Bebek'te bir villaya taşındı.