PODCAST CANLI YAYIN
Doğan Savaş Spor Haberleri

İcardi yeni malikanesine kavuştu! İşte İcardi’nin yeni sarayı

Geçen sezon rezidansta kalan Mauro Icardi ve ailesi, Galatasaray ile yola devam etmelerinin ardından yeni malikanesine kavuştu. 30 bin Euro kirası olan Bebek’teki villanın ödemesini ise Cimbom’un yapacağı belirlendi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
İcardi yeni malikanesine kavuştu! İşte İcardi’nin yeni sarayı

PSG'den kiralık olarak geldiği sezon Galatasaray'da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek Cimbom ile yola devam eden Mauro Icardi'nin yeni evi ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız sezon ailesiyle birlikte bir rezidansta kalan Arjantinli golcü, Aslan ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık imzayı atmasının ardından Bebek'te bir villaya taşındı.

Gözleri kamaştıran ve aylık kirasının 30 bin Euro olduğu ifade edilen villanın ödemesini ise Sarı-Kırmızılı kulübün yapacağı öğrenildi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları yeni malikanelerinden pozları da sosyal medyadan paylaştı. Cimbom'un 23. şampiyonluğuna ulaştığı geçen sezon Tangocu, tüm kulvarlarda 26 maça çıkarken, 23 gol, 8 asist üretti ve 31 gole katkı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA