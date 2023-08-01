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Fener yine fark için sahada! Kanarya 5-0’ın rövanşında Zimbru karşısında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün 20.30’da Zimbru’ya konuk olacak. İlk maçı Kadıköy’de 5-0 kazanan Kanarya turu geçerse Differdange-Maribor eşleşmesinin galibini bekleyecek. İşte sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Fener yine fark için sahada! Kanarya 5-0’ın rövanşında Zimbru karşısında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek. Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skor elde etmişti.

FENER RAKİBİNİ BEKLEYECEK
ELDE ettiği skordan çok ortaya koyduğu futbol ile de büyük beğeni toplayan Fenerbahçe, taraftarlarına yeni sezon öncesinde umut aşıladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kalitesi ve lider özellikleri takıma iç sahada oynanan mücadelede pozitif şekilde yansımıştı. Çok yakın olduğu turu geçmesi durumunda temsilcimiz Fenerbahçe, Differdange-Maribor eşleşmesinin galibi ile bir sonraki turda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.



KÜÇÜKAŞÇI'YA SON GÖREV
Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Küçükaşcı'nın cenazesi dün öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki cenazede eşi Mine, oğlu Ziya ve kızları ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Nabi Avcı, Yalova Valisi Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Belediye Başkanlarından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ADANA DEMİR UMUTLU
Konferans Ligi'nde 3 Ağustos Perşembe günü Cluj ile karşılaşacak Adana Demirspor'da forma giyen Kanat oyuncusu David Akintola, "Evimizde oynamamız avantaj. Gol ve asistler yapmak istiyorum. Umutluyuz" dedi.



HAZARD VEDA EDİYOR
Belçika basını, Chelsea'de parlayıp Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratan Eden Hazard'ın futbol kariyerine nokta koyabileceğini iddia etti. Türk takımlarıyla da anılan 32 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro değer biçiliyor.



BURAYA ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
Beşiktaş yeni transferlerinden Ante Rebic'in maliyetini açıkladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Rebic'in yıllık 2.5 milyon Euro net garanti ücret ve net 288 bin Euro imza parası alacağı, maçlarda oynadığı süreye bağlı olarak net 10 bin Euro maç başı ücret kazanacağı bildirildi. Beşiktaş ile ilk antrenmanına dün çıkan Rebic hedefleri hakkında, "Transferim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluk için geldim. Goller atmak ve asist yapmak için buradayım. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Sol açıkta oynuyorum ama yardımcı forvet olarak da görev yapabilirim" diye konuştu.



MERT'TEN 2 YILLIK İMZA
Dış transferde atağa kalkan Beşiktaş, iç transferde Mert Günok ile anlaştı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kartal'ın 1 numaralı eldiveniyle 2 yıllık kontrat imzalandı. Şenol Güneş'in gelmesiyle performansı artan Günok, geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2190 dakika süre aldı.



FIRTINA'DA SAKATLIK KABUSU
Trabzonspor'un yurt dışı kampında sakatlık yaşayan Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'in ardından bir başka yeni transfer Benkovic, AEK ile oynanan maçta aldığı darbe sonucunda sakatlandı. 3 yeni transferinde talihsizlik yaşayan Bordo-Mavililer'de Hüseyin Türkmen'in de yaşadığı sakatlık sonucunda stoper bölgesinde önemli bir sorun yaşanıyor. Fernandez, Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in yaşadıkları sakatlıklar sonucunda ligin başlamasına az bir zaman kale takımda stoper bölgesinde oynayabilen iki oyuncu kaldı. Denswil ve Ali Şahin Yılmaz'ın stoper de oynayabilecek tek oyuncular olması nedeniyle Cuma günü oynanacak olan hazırlık maçında bu iki ismin birlikte görev yapması bekleniyor. Bu arada Hüseyin Türkmen'in bir hafta sonra takımla çalışmalara başlama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

ZİNCKERNAGEL TOCHİ ŞOK ETTİ
Trabzonspor'un ilgilendiği Philip Zinckernagel'de yeni bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın uzun süredir istediği Danimarkalı oyuncunun, Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Philip Zinkernagel, bonuslarla birlikte 3 Milyon Euro'ya Club Brugge'ye transfer oldu. Danimarka ekibi Lyngbys'te forma giyen orta saha oyuncusu Tochi Chuckwuani ise Trabzonspor'a gelmeyeceğini bildirdi.



KİMSENİN ZORBALIĞINI KABUL EDEMEYİZ
Galatasaray, ünlü enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. Cimbom, bu sponsorlukla kasasına 5 milyon Euro koyacak. Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün de katıldığı törende açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermelerde bulundu. Özbek, "Galatasaraylı olmasa da bize destek vermek isteyen herkes kapımızda. Bu Galatasaray'ın büyüklüğü. Kültürümüz hiçbir zaman bir firmanın zorbalığını kabul etmez" dedi.



YENİ ASLAN GÜNAY
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yerli bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Günay Güvenç transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK ile vedalaşan 32 yaşındaki eldiven, kariyerine Cimbom'da devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, 250 bin Euro bedelin yanı sıra Batuhan Şen ve Baran Aksaka'yı Gaziantep FK'ya gönderecek. Transferin Zalgiris maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

CİCALDAU'NUN ADRESİ KONYA
G.Saray'da kadroda düşünülmeyen Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi Konyaspor oldu. Geçen sezon Ittihad Kalba'da 30 maçta 5 gol, 7 asist üreten 26 yaşındaki futbolcu, Konya'da kiralık oynayacak. Ayrıca Cimbom, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki orta saha Atalay Babacan ile de yolları ayırdı.

DJIKU RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bunulan Emre Mor ve Alexander Djiku bugünkü Zimbru maçının kadrosuna alınmadı. İsmail Kartal'ın Djiku'yu riske etmek istemediği öğrenildi. Djiku'nun yerine savunmanın göbeğinde Luan Peres'in forma giymesi bekleniyor. Bu durumda savunmanın göbeği Serdar Aziz-Peres ikilisinden oluşacak. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun ismi ise UEFA'ya verilen listede yer almamıştı.



TRANSFERLERİ BAŞKANA SORUN
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı. Kartal, "Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun oynayacağız. Amacımız rövanşı da kazanıp tur atlamak" dedi.

TÜM KUPALARA TALIBIZ
İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın? Bunun için de çok uğraşıyoruz " ifadelerini kullandı.

CENGİZ VE LİVAKOVİC...
Fenerbahçe'nin teknik patronu, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic transferleri hakkında, "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim ve başkana sorun" diye konuştu

MİTHAT YENİGÜN'DEN 'POSTACI' TEPKİSİ!
Divan Kurulu üyeliğinden istifa eden Mithat Yenigün, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kendisine, 'Postacı' demesi üzerine bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkan vekilliği görevinden istifa etmesinin Koç'un sözleriyle bir ilgisi olmadığını belirten Mithat Yenigün, "Sayın Başkanımız Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Koç bana 'Postacı' yakıştırması yapmış. Kendisinin bilmesini isterim ki kulübümüze ufacık bir katkısı olacaksa, son derece saygın ve köklü bir meslek olan postacılığı kulübümüz için seve seve yaparım" dedi.

LİVAKOVİC İÇİN KRİTİK SAATLER
F.Bahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'in durumu yarın netleşecek. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yarın Astana ile karşılaşacak. Hırvat kulübünün Astana maçı sonrası transfer teklifi gelen oyuncularıyla ilgili son kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu ve hatta büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Livakovic'e yeni bir talip daha çıktı. İspanyol ekibi Almeira da yıldız oyuncunun peşinde.

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