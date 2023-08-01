Fener yine fark için sahada! Kanarya 5-0’ın rövanşında Zimbru karşısında...





TRANSFERLERİ BAŞKANA SORUN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı. Kartal, "Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun oynayacağız. Amacımız rövanşı da kazanıp tur atlamak" dedi.



TÜM KUPALARA TALIBIZ

İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın? Bunun için de çok uğraşıyoruz " ifadelerini kullandı.



CENGİZ VE LİVAKOVİC...

Fenerbahçe'nin teknik patronu, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic transferleri hakkında, "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim ve başkana sorun" diye konuştu



MİTHAT YENİGÜN'DEN 'POSTACI' TEPKİSİ!

Divan Kurulu üyeliğinden istifa eden Mithat Yenigün, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kendisine, 'Postacı' demesi üzerine bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkan vekilliği görevinden istifa etmesinin Koç'un sözleriyle bir ilgisi olmadığını belirten Mithat Yenigün, "Sayın Başkanımız Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Koç bana 'Postacı' yakıştırması yapmış. Kendisinin bilmesini isterim ki kulübümüze ufacık bir katkısı olacaksa, son derece saygın ve köklü bir meslek olan postacılığı kulübümüz için seve seve yaparım" dedi.



LİVAKOVİC İÇİN KRİTİK SAATLER

F.Bahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'in durumu yarın netleşecek. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yarın Astana ile karşılaşacak. Hırvat kulübünün Astana maçı sonrası transfer teklifi gelen oyuncularıyla ilgili son kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu ve hatta büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Livakovic'e yeni bir talip daha çıktı. İspanyol ekibi Almeira da yıldız oyuncunun peşinde.

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