Fener yine fark için sahada! Kanarya 5-0’ın rövanşında Zimbru karşısında...

KİMSENİN ZORBALIĞINI KABUL EDEMEYİZ
Galatasaray, ünlü enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. Cimbom, bu sponsorlukla kasasına 5 milyon Euro koyacak. Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün de katıldığı törende açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermelerde bulundu. Özbek, "Galatasaraylı olmasa da bize destek vermek isteyen herkes kapımızda. Bu Galatasaray'ın büyüklüğü. Kültürümüz hiçbir zaman bir firmanın zorbalığını kabul etmez" dedi.
YENİ ASLAN GÜNAY
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yerli bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Günay Güvenç transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK ile vedalaşan 32 yaşındaki eldiven, kariyerine Cimbom'da devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, 250 bin Euro bedelin yanı sıra Batuhan Şen ve Baran Aksaka'yı Gaziantep FK'ya gönderecek. Transferin Zalgiris maçı sonrası açıklanması bekleniyor.
CİCALDAU'NUN ADRESİ KONYA
G.Saray'da kadroda düşünülmeyen Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi Konyaspor oldu. Geçen sezon Ittihad Kalba'da 30 maçta 5 gol, 7 asist üreten 26 yaşındaki futbolcu, Konya'da kiralık oynayacak. Ayrıca Cimbom, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki orta saha Atalay Babacan ile de yolları ayırdı.
DJIKU RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bunulan Emre Mor ve Alexander Djiku bugünkü Zimbru maçının kadrosuna alınmadı. İsmail Kartal'ın Djiku'yu riske etmek istemediği öğrenildi. Djiku'nun yerine savunmanın göbeğinde Luan Peres'in forma giymesi bekleniyor. Bu durumda savunmanın göbeği Serdar Aziz-Peres ikilisinden oluşacak. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun ismi ise UEFA'ya verilen listede yer almamıştı.
TRANSFERLERİ BAŞKANA SORUN
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı. Kartal, "Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun oynayacağız. Amacımız rövanşı da kazanıp tur atlamak" dedi.
TÜM KUPALARA TALIBIZ
İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın? Bunun için de çok uğraşıyoruz " ifadelerini kullandı.
CENGİZ VE LİVAKOVİC...
Fenerbahçe'nin teknik patronu, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic transferleri hakkında, "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim ve başkana sorun" diye konuştu
MİTHAT YENİGÜN'DEN 'POSTACI' TEPKİSİ!
Divan Kurulu üyeliğinden istifa eden Mithat Yenigün, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kendisine, 'Postacı' demesi üzerine bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkan vekilliği görevinden istifa etmesinin Koç'un sözleriyle bir ilgisi olmadığını belirten Mithat Yenigün, "Sayın Başkanımız Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Koç bana 'Postacı' yakıştırması yapmış. Kendisinin bilmesini isterim ki kulübümüze ufacık bir katkısı olacaksa, son derece saygın ve köklü bir meslek olan postacılığı kulübümüz için seve seve yaparım" dedi.
LİVAKOVİC İÇİN KRİTİK SAATLER
F.Bahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'in durumu yarın netleşecek. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yarın Astana ile karşılaşacak. Hırvat kulübünün Astana maçı sonrası transfer teklifi gelen oyuncularıyla ilgili son kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu ve hatta büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Livakovic'e yeni bir talip daha çıktı. İspanyol ekibi Almeira da yıldız oyuncunun peşinde.