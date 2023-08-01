Cimbomda Sergio Ramos heyecanı! Galatasaray İspanyol yıldızı listesine aldı

NELSSON'UN YERİNE Cimbom 'un Avrupa 'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Victor Nelsson 'u satıp, yerine Sergio Ramos 'u düşündüğü, Ramos'un ABD 'den gelen teklifleri de Galatasaray 'la anlaşma ihtimali nedeniyle beklemeye aldığı kaydedildi. Öte yandan dünyaca ünlü yıldızın, Mauro Icardi 'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı beğenmesi de taraftarlar arasında heyecan yarattı.





DEVLERDE FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine Sevilla'da başlayan Ramos, 2005-2021 arasında Real Madrid'de 671 maçta 101 gol, 40 asist üretti. Son olarak PSG'de 58 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı yapan ve bonservisi elinde olan yıldız savunmacının kariyerinde 778 karşılaşmada 110 gol, 41 asisti bulunuyor. Birçok üst düzey başarı elde eden Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda da 180 maçta forma giyip, 23 kez rakip fileleri sarsmıştı.