Kartal Pereyra’ya kancayı taktı! Kritik görüşmeye adım adım: Hedef transferi kısa sürede bitirmek...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Beşiktaş'ta gözler Roberto Pereyra transferine çevrildi. Teknik ekibin talebi doğrultusunda 10 numara mevkisine takviye yapacak olan Kara Kartal, Arjantinli oyuncunun menajeri Federico Pastorello'yu İstanbul'a davet etti.

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Brezilya'dan Santos ve İtalya'dan Torino'nun da kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki yıldız futbolcunun ailesini ikna etmek isteyen Beşiktaşlı yetkililer, sözleşme için de Pereyra'ya son teklifini de yapacak. Udinese ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi de elinde olan yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Kara Kartal, renklerine bağlamak istediği Pereyra'ya 2.4 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünüyor.