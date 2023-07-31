Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha! O ismi de getirecekler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına çıkarken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar pek çok önemli ismi kadrosuna katarak taraftarlarına sevinç yaşattı. Bu transferler arasında Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi önemli oyuncular bulunuyor.

SÜRPRİZ HAMLE! Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Ayrıca, dünya futbolunun önemli isimlerinden Zaha'nın transferi de Galatasaray tarafından duyuruldu. Taraftarlar bu transferlerle oldukça mutlu oldu.