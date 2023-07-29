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Büyük gurur! Filenin Efeleri Challenger Kupası’nda finale yükseldi

Son dakika haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Ukrayna'yı 3-2 yenen Filenin Efeleri finale yükseldi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 18:41 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 18:50
Büyük gurur! Filenin Efeleri Challenger Kupası’nda finale yükseldi

Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.

İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.

Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

FİNAL MAÇI 30 TEMMUZ'DA
Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak. Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.


Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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